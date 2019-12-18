Pınar Karşıyaka Avrupa’da hız kesmedi, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji farklı kazandı! İşte toplu sonuçlar

Basketbolda, Avrupa arenasında mücadele eden temsilcilerimizin 10’u parkede boy gösterdi. Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası’nda yoluna dolu dizgin devam ederken, Galatasaray Doğa Sigorta da EuroCup’ta evinde galip gelmesini bildi. Aslan, 10. maçında 6. kez kazanırken, FIBA Avrupa Kupası’nın iddialı ekiplerinden Pınar Karşıyaka ise 6’da 5 yapıp lider çıktığı ilk turun ardından 2. Tur L Grubu’na da 2’de 2 ile hızlı bir giriş yapmış oldu. Kaf Kaf’la aynı grupta yer alan Bahçeşehir Koleji de farklı kazandı. Bahçeşehir Koleji, konuğu Lieden Basketball’u 93-71 yendi. İşte toplu sonuçlar:

EuroCup C Grubu: UNICS Kazan 71-68 Darüşşafaka Tekfen

EuroCup D Grubu: Galatasaray Doğa Sigorta 92-73 Asseco Arka Gdynia

*FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Dinamo Sassari – Türk Telekom

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu: TEKSÜT Bandırma 89-81 Antwerp Giants

*FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu: Basket Zaragoza – Beşiktaş Sompo Sigorta

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: Bahçeşehir Koleji 93-71 Leiden Basketball

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: Pınar Karşıyaka 85-74 BC Enisey

Kadınlar Euroleague A Grubu: Nadezhda Orenburg 74-64 Çukurova Basketball

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Kadınlar EuroCup Play-Off: Botaş 56-75 CCC Polkowice

Kadınlar EuroCup Play-Off: Beşiktaş 79-83 Roche Vendee

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