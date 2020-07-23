Pınar – Yılmaz Özdil yazdı.

Pınar – Yılmaz Özdil

Pınar Gültekin öldürüldü.

★

Böyle söylemesi ne kolay değil mi?

Dile kolay.

★

Halbuki son beş aya şöyle bir bakarsak, aslında, Gülnihal Kurum, Leman Ege, Ebru Aras, Melike D., Melahat İşbir, Deniz Gezginci, Cennet Mirzanlı, Seyhan Yüksekova, Zülfiye Yüksekova, Tuğba Açıkgöz, Gamze Esen, Şerife Beceren, Zübeyde Duran, Esma Polat, Ekin Köse, Mehtap Ateş, Ece Alça, Büşra Yubaşkul, Ayner Erke, Irma K., Manar Alahmad, Tuğçe Demiryaran, Füsun Akırmak, Melike Demirok, Şehriban Çatı, Alev Ergin, Mesrure Gemirci, Fatma Tümen, Şeyma Yıldız, Zeliha Armağan, Dursiye Sağlam, Elif A., Fatma D., Ulviye H., Gülistan Özcan, Hafize F., Özlem Pirdal, Özlem Özen, Lemia Zaitar, Meryem Sıdo, Şükran Taşinen, Pervin Yıldırım, Emine Yıldırım, Yasemin Tüfek, Melahat Ayhan, Irmak Kravishvili, Zehra Erdem, Sevil Arslan, Hatice Çetinbaş, Nurhan Erkan, Moreen Yousuf, Zelal Yılmaz, Didem Turan, Melek Dağyel, Latife B., Münevver Şahin, Dilek Kaya, Halime Dursun, Özlem Mutlu, Vildan Akkaya Yılmaz, Anastasia Yazerskaya, Nuray Varol, Hatice Kurt, Neşe Orhan, Safiye Gök, Gamze Pala, Meral Ahmetoğlu, Ceylan Aslan, Ayşe D., Bahriye Dalyanoğlu, Şerife Dalyanoğlu, Zekiye Of, Münevver A., Selda B., Gül K., Fatma K., Mehtap G., Hülya Özmen, Ceren Kultaş, Zeynep Şenpınar, Fatma Günay, Gülnur Kocabaş, Carmen Florentina Aydoğan, Ayşegül Aktürk, Münevver Albaç, G. L., Gülnur A., Nargül Ünver, Gül Y., Huriye Karadeniz, Hatice Çelik, Miray Yılmaz, Rojin Ece, Halime Mısırlı, Aleyna Çakır, Aslıhan Akkılınç, Friba H., Berfin Çalgıcı, D. A., Kısmet Demir, Çilem K., N. A., Nurgül Boz, İkranur Tirsi, Kiraz Yıldırım, Aysel Akkurt, Gülcemal Polat, Gülşen Temir, Zeynep K., Melahat Ü., Satı İ., Enkhmunkh Erdene Batsukh, Sıddıka K., Aysim Erülker, Zeynep Topal, Sema Dağ ve Pınar Gültekin öldürüldü.

★

Son bir yıla bakmaya kalkarsak, yukarıdaki listeye ilaveten, Fatma Demir, Ayşe Altundaş, Zeynep Kurt, Fatma Şengül, Haiyun Chen, Nazmiye Koyuncu, Hatice Gülcemal, Derya Tavşan, Deniz K., Bahar Akdemir, Emine D., Filiz Tekin, Aslı Şahin, Zehra Erdemir, Didem Mengü, N.Y., Sibel Kaya, Melisa K., Saliha Büyükkayaoğlu, Ebru Öztürk, Ayşe Hündür, Döndü Akkeçe, Sosin Küçükgüven, Sultan Kütük, Fatma Laçin, D.E., Ceren Özdemir, Seda Ç., Suriye Soydaş, Aysun Yeşil, Şafak Bozkurt, Firdus Aliyeva, Sevgi Polat, Ceylan O., Durdu G., Lisha Yu, Nevin Nilitaş, Serpil Sarı, Ayşe Tuba Aslan, Zeynep K., Nihal Akar, Ceren Damar Şenel, Güleda Cankel, Melisa Kalem, Ebrü Öztürk, Rabia Yılmaz, Zübeyde Delen, Halidiye El Hamit, Najiha Arabzai, Asena Ercan, S.N.A., Serap Turhan, Çiğdem Tokgöz, Gizem Vural Dik, Alexandra Köppel, G.K., Ayşe Acar, Zümra İlkinci, Sebahat Türk, Işıl Aydın, Nazlı Dere, Fadime B., Ceren Şimşek, Sultan Şimşek, Adile Güler, Gülperi Onur, Mutebar A., Seda Kurt, Fatma Efe, Ümmühan Güllü, Belma Çınar, Güllü Yılmaz, Fatima Karaközgil, Nuran Gökalp, Cansu Güven, Songül Önemli, Fatma Birgül Yalçınkaya, Özden Durak, Özlem Sancar Er, Birgül Bilal, Huriye Helvacı, Keziban Kaya, Fezile Solmaz, Cevahir Çay, Kadriye Ecim, Sabahat Tekinay, Figen Keremoğlu, Hayriye Kaya, Rajae Ait Lhaj, Seher A., Melike Demirci, Hülya Üstün, Gülseren Yılmaz, Nadira Kadirova, Nazlıcan Aydın, Kader Aydın, Sultan Biryan, Esin Ö., İrem Ayrancı, Lütfiye Yüksel, Ayşen A., Gülşah Karaduman, Hafize Kurban, Yuliia Bilohub, Birsen Mıngır, Sibel Çetinel, Sibel Köksal, Birgül K., Asiye Güzel, Hatice Köse, Burcu Özdemir, Tuğçe Baran, Melahat T., İnan B., Yeter Baysal, Nazlıcan A., Kader A., Kerime Afsal, Meral G., Bilem Doğru, Türkan Kulu, Hilal Güneş, Ozodkhon Abdikarimova, Asiye Tatlısoy, Sultan B., Tülin Beygirci, Naciye Torunoğlu, Gamze Kurt, Özlem Sarıyıldız, Aysun B., Sibel Ç., Maryam Hussaini, Melike Baştürk, Münevver Narin, Halise Narin, Zeynep Atagül, Emel Hac Hüseyin, Kebire Atanmaz, Emine N., Emrah Koral, Fatma Hülya Yıldız, Filiz E., Rukiye E., Zöhre Sevinç, Nuray Toprak, Ulviye İnce, Meryem D., Meryem K., Özge Biraol, Özge Sazlı, Zeynep Yavuz, Hasine Şanlı, Ebru Tenk, Gülen Pamukçu, Hatice Kavak, Zeyneb El Adir, Saime Durgel, Halime Şenal, Nuray Anar, Mürvet İ., Fatma Aydoğdu, Gülay Şimşek, Fardis Golrokh, Feher Alipoor, Ayşe Karaman, Ülviye İnce, Arzu Ertan, İfakat Doğan, Kader Ç., Emine Şahin, Zümrüt Er, Selin Cebeci, Bedriye Kangal, İncilay Hayal, Gülsüm Karasu, Ayşe Gür, Tuğba Anlak, Sevim Koç, Elif E., Songül Yalçın, Müberra Kuzdan, Chen Haiyun, A.Ç., Emine Beykoz, Meryem Beykoz, Afet Mammadli, Meryem Aktan, Filiz K., Ayşe Adıgüzel, Asiye Aydoğmuş, Merve Kotan, Tuba Erkol, Emine Bulut, N.S., Gökçen Şişman, Derya Oğan, Tuğba Sarı, Şeyma Sarı, Remziye Bakımlı, Fatma Aybar, Derya H., Sarantunya Tsendsuren, Emel Yalçın, Firuza Akhmedova, Kezban Yıldız, Bağdat Dahır, Filiz Sarı, İnayet Ç., Derya Yörükoğlu, Şener Akyurt, Defne Firdevs S., Ketevan Katamadze Dönmez, Melek Yılmaz, Fatma Akkaya, Büşra Güçlü, Şükran Cantaş, Gökçen Ş., Gülnur Yılmaz, Filiz Kaplan, Kezban Y., Nazan Kırkgöz, Ayşe Yalçınkaya, Fatma Akdağ, Habibe Çevik, Fidan Altundağ, Fatma Yılmaz, Gülhanım Doğu, Gülşen Gündüz, Kadriye San, Ayşe Zeynep P., Ecrin Kurnaz, Hatice Dabaz, Seher Özer, Sultan S., Nergis Y., Özgü O., Feride Genç, Anneliese Ilse Gansert, Münevver Delibaşı, Tuğba Ekiz, Vicdan Ürgüp, Elif Özden Uzun, Aygül Günler, Şengül G., Tatiana Açan, Müzeyyen Boylu Issı, Ayşe Özlem Bağdemir, Zeynep Katan, Merve Ünal, Sevdiye Tosun, Fehime Küçük, Ayşegül Ç., Y.Y., Fındık Ş., Sakine Oğuz, Esra K., İlkay Sivaslı, Dilek Ö., Hatice Ü., Ayşe İ., Serra Bozbay, Aycan Bozbay, Cemile Aydın, Sibel Akçalı, Sultan Çınkır, Gülsüm Taş, Dilan Tutucu, Ş.A., Fatma Bayram, Rabia Bayram, Hatice Şahin, Aysel Şahin, Gözde Çulhaoğlu, Mukadder Nogay, Sabah Meşail, Hayat Meşail, Özge Y., Reyhan İrketi, Ayla Ö., Nur Berzo, Eda Kaymaklı, Emine Yıldız, Aslı Yıldız Güçlü, Gizem Tabak, Ayşenur Erçin, Gökçe Saygı, Fatma Kalkan, Arzu Sabancaoğlu, Naciye Saygın, Zeynep Paşaoğlu, Billur Cucur, Gamze Ünlü, Dilek Zengin, Songül D., Leyli E., Ayni D., Seher Polat, Ayyuş Çetin, Fikar Talu, Ayşe Solmaz, Kezban Ercan, Ayşe Dayıoğlu, Hayat Hattab, Eda K., Najia Arabzai, Hamide Gezer, Dilek Atalay, Zeynep Esin, Müslime B., Seher P., Zeynep Ö., Ebru Erdem, Mine Topçu, Saadet Kocaoğlan, Nihal Işıldar, Sibel Bektaş, Özlem S., Satı Demirci, Fatma Yıldız, Fatma Erdoğan, Ruhiye Keser, H.K., Rabia Tümkaya, Güllü A., Döndü Şengül, Evin Tankaş, Ayten B., Kübra Aşkın, Latife Budak, Sibel Gökbulut, Fatma Dibes Sezgin, Feride Ercan, Rabia K., Aysel Zeren, Meryem Baskındağlı, Aynur C., Dilek Çakmak, Özden Şahin, Songül G., Fatma Tangaz, Mehdiye C., Ümran Abacı, Vildan Kaymaz, Tuba Çakıl, Aizada Nambetova, Hürü Açık, S.K., R.K., Gül K., Yurdagül P., Fatma Özdemir, Rabia Ezer, Ayça Songur, Sibel Dudaklı, Mevşude Karataş, Menekşe A., Ayşe Yiğit, Gülistan Aşık, Aigul Intykbayeva, Dudu Demirkıran, Zehra Demirin, Arzu Özkan, Aysun Yıldırım, Selin Çulha, Alev Yıldırım, Fatma Sezgin, İ.E.K., Esme Aksakal, Meryem Bal, Saja Jamel Mansur, Mesude Haşimi, Siwar Keblaw, Tuğçe Tatar, Gülseren Ayhan, Özlem Göçer, Sem El K., Perwin Mohammadi, Hanen Elalevi, Nur El Nude Elalevi, Ayşe Farmati, N.K., Esma Kurt, Kübra Olgun Şahin, Lütfiye H., Aysheh Alraie, Didem Uslu, Perihan Büyükbayram, Suzan Keleş, Fatma Yıldırım, Sibel G., Serpil Erdoğan, Hande Şeker, Meşkude Karataş, Ganira Cabbarova, Kader Erenuluğ, Buket Yıldız, Zeynep Hüsünbeyi ve Pınar Gültekin öldürüldü.

★

Evet…

Sırf isim listesini okumak bile bu kadar zorken, insanın yüreğini bu kadar daraltıyorken, ruhunu bu kadar yoruyorken, bir yıl içinde bunca kadının öldürülmesine Türkiye hâlâ nasıl katlanabiliyor?

★

Bu vurdumduymazlık, bu aymazlık daha ne kadar sürecek?

Bu kadar mı insanlıktan çıktı bu ülke?

★

Tavana asılan var, kuyuya atılan var, balkondan ittirilen var, yastıkla boğulan var, sopayla dövüle dövüle can veren var, bıçakla delik deşik edilen var, kafası baltayla ikiye bölünen var, uzuvları testereyle kesilip buzdolabına konulan var, kolları bacakları semt semt çöp konteynerlerine dağıtılan var, kulağı burnu kerpetenle koparılıp tuzruhu dökülerek katledilen var, cinsel organına kızgın demir sokularak katledilen var, suratına kezzap atılarak öldürülen var, diri diri benzinle yakılarak öldürülen var, en son Pınar’ın katledilişinde gördük, gırtlağı sıkılarak öldürüldükten sonra cansız bedeni yakılan, varile tıkıldıktan sonra üstüne beton dökülerek ormana atılan var.

★

Ama… Bunca kadının böylesine vahşi yöntemlerle katledilmesine seyirci kalan sayın hükümetimiz, adliyeye götürürken, mazallah koronavirüs bulaşmasın diye Pınar’ın katiline maske taktı iyi mi!

★

Utanmasalar, koluna giren jandarmalarla arasında sosyal mesafe bırakacaklardı.

★

Pınarların katillerine gösterilen insani hassasiyet, Pınarlara ne zaman gösterilecek bu ülkede?

Yılmaz Özdil