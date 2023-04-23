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23 Nisan 2023
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Pirlo’dan Batuhan Şen açıklaması: Umarım tamamlar

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük teknik direktörü Pirlo, Galatasaray’a konuk olacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Andrea Pirlo açıklamasında; “Ligin lideri ile oynayacağımızı biliyoruz. Ofansif olarak iyi oyuncuları var. Biz de buraya kaybetmeye gelmedik. Kendi futbolumuzu sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Batuhan Şen sözleri
Kaleci Batuhan Şen’in maça yetiştirilmesi hakkında konuşan Pirlo: “Batuhan Şen bu maça yetişti. İnşallah sakatlık yaşamadan maçı tamamlayabilir. Sakatlık yaşarsa, Muzo hazır ve sahada olabilir.” dedi.

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