Pirlo’dan Fenerbahçe yorumu! “Zor bir periyottan geçiyorlar”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Andrea Pirlo, takımının antrenmanı öncesinde basın mensupları ile buluştu ve açıklamalarda bulundu.

Oynanacak maçla ilgili olarak Pirlo, “Fenerbahçe gibi çok önemli bir takıma karşı maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynadığımız için avantajlıyız. Onlar biraz zor bir periyottan geçiyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Yüzde 100’ümüzle oynayağız. Biz iyi bir dönemimizdeyiz. Çıkıp elimizden geleni yapacağız.” dedi.

‘GÜZEL BİR MAÇ OLACAĞINA İNANIYORUM’

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo, “Kendi maçımızı oynayacağız. Bu tip büyük ve güzel maçların ana konusu hakemler değildir. Ben böyle düşünüyorum. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Güzel bir maç olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÜN LİGLERDE HAKEM KONUŞULUYOR’

Hakemler konusunda sorulan soruları da yanıtlayan 43 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı şu sözleri söyledi:

“Aslında sadece Türkiye’de değil, dünyadaki bütün liglerde hakem konuşuluyor. Biraz mazerete de dönebiliyor kaybeden takım için. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eminim ki hakemler de öyledir. Tabii ki biraz daha az hata yapılmalı. Bilinçli davranılmalı. Dünyanın her yerinde hakem konuşmaları oluyor. Hakemlerin de en az hatayla maçları yönetmesi, bizim de böyle bir mazeret bulmamamız gerekiyor.”