Piyasalar şubatta buz kesti

Tüm sorunlara rağmen yeni yıla görece iyimser giren Türkiye ekonomisinin üzerinde, ocak ayının ardından şubatta da kara bulutlar eksik olmadı.

Ekonomik krizle geçen iki kayıp yılın ardından yeni yıla tekrar büyüme umutlarıyla giren Türkiye ekonomisi, şubat ayında corona virüsü salgını ve İdlib krizinden olumsuz etkilendi.

2 Mart itibarıyla salgın ve İdlib kaynaklı kaygılar devam ederken umutlar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirimi yapıp piyasalara para pompalamaya devam etmesine bağlandı.

İşte 5 maddede Türkiye’de piyasalar şubat ayında yaşananlar:

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1- DOLAR/TL KURUNDA YÜZDE 4,7’LİK ARTIŞ

31 Ocak 2020’de 5,98 seviyesinde olan dolar/TL kuru, Şubat sonunda 6,26’ya kadar yükseldi. Kurda bir aylık artış yüzde 4,7’ye ulaştı.

Bu dönemde euro/TL kuru da 6,59’dan 6,92’ye kadar yükseldi.

Kamu bankalarının döviz satarak TL’yi desteklemesine rağmen, kurda yükseliş önlenemedi.

2- MERKEZ’İN NET REZERVİ ERİDİ

Şubat ayında TL değer kaybederken, Bloomberg ve Reuters haber ajansları, kamu bankalarının döviz satarak kur artışını frenlemeye çalıştığını yazdı.

Nitekim, Şubat’ın ilk 20 gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net rezervi 9,2 milyar dolar azaldı.

Sozcu.com.tr’nin TCMB Analitik Bilanço verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 31 Ocak 2020’de 33 milyar 917 milyon dolar olan TCMB’nin altın dahil net rezervi, 20 Şubat’ta 24 milyar 733 milyon dolara geriledi. 20 gündeki düşüş yüzde 27’ye ulaştı.

27 Şubat itibarıyla Merkez’in net rezervi, 25,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakamın yaklaşık 22 milyar doları altın rezervlerinden oluşuyor.

3- ALTINA HÜCUM DEVAM ETTİ

31 Ocak’ta 305 TL olan gram altının fiyatı, 27 Şubat’ta 330 TL’ye kadar yükseldi. Gram altında gram altında fiyat artışı yüzde 8,2’ye ulaştı.

Corona virüsü salgını nedeniyle uluslararası yatırımcıların “güvenli liman” olan altına yönelmesiyle, altının dolar cinsinden fiyatı son 7 yılın rekorunu kırarken, buna TL’deki değer kaybının da eklenmesiyle altın fiyatlarında rekor üstüne rekor geldi.

4- OCAK’TA REKOR KIRAN BORSA ŞUBAT’TA ÇAKILDI

Son iki yılda büyük kayıplar yaşadıktan sonra yüklü faiz indirimlerinin desteğiyle Ocak 2020’de 124 bin seviyelerine kadar yükselerek TL bazında rekor kıran Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, ay sonunda 99 bin seviyelerine kadar düştü.

2 Mart itibarıyla tekrar 108 bin seviyeleri görülse de, dünyada corona virüsü salgını, içeride İdlib krizi, Borsa İstanbul’u baskı altına tutmaya devam ediyor.

5- VATANDAŞ DÖVİZE KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Vatandaşın birikimlerini TL yerine dövizde tutma eğilimi şubatta da artarak devam etti. 31 Ocak 2020’de 175 milyar 446 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduatı, 21 Şubat’ta 177 milyar 989 milyon dolara yükseldi. 21 gündeki artış, 2 milyar 543 milyon dolar oldu.

Bu dönemde yurt içi yerleşiklerin altın mevduatı, altındaki değer artışının da etkisiyle 1 milyar 254 milyon dolar artarak 13 milyar 64 milyon dolara yükseldi.