Piyasalar virüs kaptı

Çin’de ortaya çıkan SARS benzeri ölümcül ‘koronavirüs’e dair endişeler uluslararası piyasalarda güvenli liman arayışını hızlandırdı. Virüs endişelerine bağlı olarak riskli varlıklardan kaçış hızlanırken, hisse senetleri, ham petrol ve Çin Yuanı virüse ilişkin endişelerle sert düştü. Altın, yen ve frank gibi varlıklar güvenli liman talebiyle değer kazandı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artarken, özellikle gelişen ülke borsalarında, para birimleri ve tahvillerinde 2 aydır süren ralli de sona erdi. Çin Yuanı benzer para birimleri arasında en kötü performansı kaydederken Şanghay Borsası 30 yılın en kötü yeni yıl kapanışını yaptı.

Axitrader’ın Asya piyasa stratejisti Stephen Innes, “Çin’in devasa sanayi ve tüketim motorlarına yönelik bir ekonomik şok, küreselleşme ile birlikte artan ticari ve finansal bağlardan dolayı diğer ülkelere hızlı şekilde yayılabilir. Birkaç hafta boyunca durmak için doğru yerin nakit olduğunu düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Virüse bağlı kaygılar yurtiçi piyasalarda da etkili olurken, dolarda son 3 haftanın zirvesi dikkat çekti. Haftayı 5.95 liradan açan dolar günü 5.9450 liradan tamamladı. Dün altın da hareketliydi. Geçen haftayı 297.7 liradan kapatan altının gram fiyatı bu haftaya 300 lirada başladı ve günü 302.09 liradan kapattı. Sert satış gözlenen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1.63 kayıpla 120.149 puandan tamamladı.