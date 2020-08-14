Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) – Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde ve dünyada yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verisinin 963 bine gerileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düşmesine karşın New York borsasında teknoloji hisseleri hariç satıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 yükseldi.

Analistler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda belirsizliğin devam ettiğini belirterek, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un, teşvik paketi görüşmelerinin çıkmazda olduğunu söylemesinin endişeleri artırdığını ifade etti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin, Katma Değer Vergisi indirimi yapılmasının etkisiyle temmuzda 2016’dan beri ilk kez sıfırın altına inerek, yüzde eksi 0,1 olmasının ardından pay piyasalarında düşüşler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir görünüm sergileniyor. Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin, temmuzda yıllık yüzde 4,8 artışa karşın beklentilerin altında kaldığı, perakande satışların ise tahminlerin aksine temmuzda gerilediği görüldü. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti. Güney Kore'de Kospi endeksi ise 1,3 geriledi.

Yurt içinde, dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.120 puanın üzerinde tutunamadı ve Avrupa borsalarına paralel düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybederek günü 1.100,26 puandan tamamladı. Dün 7,3391'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,3470 seviyesinde işlem görüyor.

Kovid-19 aşısına yönelik haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin öne çıktığını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek olarak öneminin arttığını dile getiren analistler, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler ayrıca, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,3 artmasını, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1 gerileyeceği tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı sanayi üretimi ve ödemeler dengesi istatistikleri

14.30 Türkiye, ağustos ayı TCMB Beklenti Anketi

12.00 Avro bölgesi, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

16.15 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi ağustos ayı tüketici güven endeksi