Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,80 artışla 95.329,49 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.689,99 puan değer kazandı. Dün 93.639,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,00 puan ve yüzde 0,02 artarak 93.657,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 91.644,28 ve en yüksek 96.409,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,5, sanayi endeksi yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 2,1 ve hizmetler endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 240'ı yükseldi, 162'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Kardemir oldu.

– Altının onsu 1.586,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 106,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2650 liradan, avro 7,0030 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.586,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 8 yükselişle 34,65 dolardan işlem görüyor.