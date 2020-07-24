Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 119.006,02 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,14 puan değer kaybetti. Dün 119.031,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 530,35 puan ve yüzde 0,45 azalarak 118.500,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 118.220,76, en yüksek 119,132,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, teknoloji endeksi yüzde 0,06, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Trakya Cam ve Alkim Alkali Kimya oldu.

– Altının onsu 1.890,90 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,30 bileşik getirisi yüzde 10,57 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,2774 ve dolar/yen paritesi 106,31 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,9480 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,17 artışla 1.890,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,25 artışla 44,12 dolardan işlem görüyor.