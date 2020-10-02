Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artarak 1.146,88 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,37 puan değer kazandı. Dün 1.143,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,60 puan ve yüzde 0,40 azalışla 1.138,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.137,55 ve en yüksek 1.148,26 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Kardemir (D), ASELSAN, Garanti Bankası ve Türkiye Sigorta oldu.

– Altının onsu 1.907,63 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1719, sterlin/dolar paritesi 1,2916 ve dolar/yen paritesi 105,13 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7340 liradan, avro 9,0630 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.907,63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,76 düşüşle 39,36 dolardan işlem görüyor.