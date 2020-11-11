Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 1.257,00 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,99 puan değer kazandı.

Dün 1.243,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 6,87 puan ve yüzde 0,55 artarak 1.249,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.248,43, en yüksek 1.258,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 0,64 ve teknoloji endeksi yüzde 1,62 kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Turkcell, ASELSAN oldu.

– Altının onsu 1.879,66 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,33, bileşik getirisi yüzde 14,84 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3260 ve dolar/yen paritesi 105,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,0850 liradan, avro 9,5340 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.879,66 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,4 artışla 45,2 dolardan işlem görüyor.