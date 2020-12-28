Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 artışla 1.441,90 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,87 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.426,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,48 puan ve yüzde 0,67 kazançla 1.435,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.431,67, en yüksek ise 1.442,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,56 ve sanayi endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri GÜBRETAŞ, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri, Borusan Mannesman ve Tüpraş oldu.

– Altının onsu 1.880,46 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2240, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 103,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4650 liradan, avro 9,1430 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.880,46 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 51,9 dolardan işlem görüyor.