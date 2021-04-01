Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 artışla 1.414,86 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,13 puan değer kazandı.

Dün 1.391,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,61 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.399,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.399,34, en yüksek ise 1.415,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,71, sanayi endeksi yüzde 1,86, teknoloji endeksi yüzde 1,73 ve hizmetler endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükseldi, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Sasa Polyester, Koza Altın İşletmeleri, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

– Altının onsu 1.714,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3770 ve dolar/yen paritesi 110,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1840 liradan, avro 9,6380 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.714,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,6 artışla 63,9 dolardan işlem görüyor.