Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 azalışla 1.360,76 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,15 puan değer kaybetti.

Dün 1.375,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 1.380,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.352,74, en yüksek ise 1.383,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,6, sanayi endeksi yüzde 1,7, teknoloji endeksi yüzde 1,4 ve hizmetler endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükseldi, 87'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Fenerbahçe Futbol AŞ, Garanti BBVA, Koza Altın ve Jantsa oldu.

– Altının onsu 1.725 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3720 ve dolar/yen paritesi 109,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1510 liradan, avro 9,6940 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.725 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 yükselişle 63,7 dolardan işlem görüyor.