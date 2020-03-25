Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 223,19 puan azalarak 89.063,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.232,69 puan ve yüzde 1,38 değer kazanımıyla 90.518,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 88.123,29 puanı, en yüksek 91.959,49 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 89.063,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 3,89, sanayi endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 796,76 puan ve yüzde 0,74 azalışla 106.604,27 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 284'ü prim yaptı, 110'u geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

– Altının onsu 1.615,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.615,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artarak 333 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,3979 lira, satışta 6,4235 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4898 lira, satışta 6,5158 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,68'den, bileşik getirisi de yüzde 10,97'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0801, sterlin/dolar paritesi 1,1706, dolar/yen paritesi de 111,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,90 düşerek 27,10 dolardan işlem görüyor.

