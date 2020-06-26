Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 529,46 puan artarak 114.668,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 978,08 puan ve yüzde 0,86 değer kazanımıyla 115.117,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 114.389,34 puanı, en yüksek 115.355,41 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 114.668,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 353,59 puan ve yüzde 0,27 artışla 132.613,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 27'si geriledi. İş Finansal Kiralama, Odaş Elektrik, Kardemir (D), Karsan Otomotiv ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

– Altının onsu 1.762,14 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.762,14 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artarak 389 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8369 lira, satışta 6,8643 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8386 lira, satışta 6,8660 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1207, sterlin/dolar paritesi 1,2323, dolar/yen paritesi de 107,22 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,10 düşerek 40,57 dolardan işlem görüyor.

