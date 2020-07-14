Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 657,58 puan azalarak 117.741,10 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 284,92 puan ve yüzde 0,24 azalışla 118.113,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 117.002,20, en yüksek 118.657,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 düşüşle 117.741,10 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 0,53 ve mali endeks yüzde 0,44 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 810,74 puan ve yüzde 0,60 azalışla 133.924,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 56'sı geriledi. Emlak Katılım GYO, Trakya Cam, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

– Altının onsu 1.809,59 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.809,59 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,78 azalışla 396 bin 350 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8476 lira, satışta 6,8751 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8480 lira, satışta 6,8755 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1398, sterlin/dolar paritesi 1,2532, dolar/yen paritesi de 107,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,89 artışla 43,16 dolardan işlem görüyor.