Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,15 puan azalarak 1.135,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,34 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.156,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.120,96, en yüksek 1.159,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 1.135,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 1,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,77 puan ve yüzde 2,21 düşüşle 1.272,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi. ASELSAN, Güneş Sigorta, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

– Altının onsu 1.955,61 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.955,61 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,27 artışla 441 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9324 lira, satışta 6,9602 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8798 lira, satışta 6,9074 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,01'den, bileşik getirisi de yüzde 11,31'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,2969, dolar/yen paritesi de 105,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,94 artışla 44,03 dolardan işlem görüyor.

