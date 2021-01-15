Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22,11 puan azalarak 1.524,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,78 puan ve yüzde 0,63 düşüşle 1.536,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.516,14, en yüksek 1.547,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 kayıpla 1.524,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,66, sanayi endeksi yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,20 puan ve yüzde 1,62 azalışla 1.653,84 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 70'i geriledi. Şişecam, Koza Altın, Türk Hava Yolları, Doğan Holding ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

– Altının onsu 1.833,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.833,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazanımla 440 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3825 lira, satışta 7,4121 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3833 lira, satışta 7,4129 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2093, sterlin/dolar paritesi 1,3586, dolar/yen paritesi de 103,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,37 düşüşle 55,00 dolardan işlem görüyor.