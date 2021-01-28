Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,32 puan artarak 1.498,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,46 puan ve yüzde 1,12 kayıpla 1.450,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.431,32, en yüksek 1.498,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,14 artışla 1.498,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 3,27, hizmetler endeksi yüzde 1,34, teknoloji endeksi yüzde 1,85 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,65 puan ve yüzde 1,69 yükselişle 1.601,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 6'sı geriledi. Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın İşletmeleri, Şişecam, Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

– Altının onsu 1.862,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.862,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 düşüşle 435 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3672 lira, satışta 7,3967 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3492 lira, satışta 7,3787 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,17'den, bileşik getirisi de yüzde 14,67'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2140, sterlin/dolar paritesi 1,3720, dolar/yen paritesi de 104,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 artışla 55,7 dolardan işlem görüyor.