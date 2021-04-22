Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,67 puan artarak 1.345,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,99 puan ve yüzde 1,13 kayıpla 1.315,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.309,23, en yüksek 1.345,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 artışla 1.345,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,59 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.412,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 21'i geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, Türk Hava Yolları ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

– Altının onsu 1.779,56 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.779,56 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 artarak 473 bin 950 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2636 lira, satışta 8,2967 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1376 lira, satışta 8,1702 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2010, sterlin/dolar paritesi 1,3843, dolar/yen paritesi de 108,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 kazanımla 64,90 dolardan işlem görüyor.