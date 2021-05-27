Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,03 puan azalarak 1.415,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.426,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.411,46, en yüksek 1.428,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 1.415,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,75 puan ve yüzde 1,31 düşüşle 1.489,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 66'sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

– Altının onsu 1.890,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.890,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 514 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4264 lira, satışta 8,4602 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4271 lira, satışta 8,4609 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,97'den, bileşik getirisi de yüzde 18,78'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2198, sterlin/dolar paritesi 1,4180, dolar/yen paritesi de 109,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 kazançla 68,95 dolardan işlem görüyor.