Piyasalarda kara pazartesi: Corona’nın ardından şimdi de petrol vurdu

Küresel borsalar corona virüsü salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların hisse senedi gibi riskli piyasalardan çıkarak tahvil piyasasına sığınmasıyla birlikte keskin gerilerken, petrol fiyatları Suudi Arabistan’ın resmi

satış fiyatlarını düşürmesinin ardından yüzde 30’a yakın geriledi.

Yatırımcıların birkaç gün önce faizleri olağanüstü bir kararla 50 baz puan indiren ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Mart’ta yapacağı toplantıda 75 baz puan daha indirim yapmak zorunda kalacağını fiyatlarken, ABD’nin 30 yıl vadeli tahvilinin faizi yüzde 1’in altına, 10 yıllık tahvilinin faizi ise ilk defa yüzde 0,5’in altına indi.

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Borsalarda satış dalgası Asya borsaları ile başladı. Japonya’da Nikkei endeksi yüzde 5,07, Topix endeksi yüzde 5,61 değer kaybetti. Hong Kong Hang Seng endeksinde düşüş yüzde 4,32 olurken, Çin’de Şanghay borsasında kayıplar yüzde 3,42’yi buldu.

Avustralya’da da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 7,33 değer kaybetti.

Avrupa borsaları da sert düşüşle açıldı. Saat 12.08 itibarıyla Avrupa’nın 50 büyük hissesini izleyen Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 6,6 ekside. Alman Dax endeksidne kayıplar yüzde 6,4 seviyesinde. Madrid borsasında (Ibex 35) kayıp yüzde 7’yi aşarken, Paris borsasında (Cac 40) kayıp yüzde 4’ün üzerinde. Londra’da FTSE 100 endeksinde de kayıp yüzde 7’yi aştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de saat 12.08 itibarıyla yüzde 3,3 değer kaybetmiş durumda. Cuma günü 6,10’ın altında işlem gören dolar/TL ise küresel borsalar ve petrol fiyatlarında yaşanan sert kayıplarla birlikte gece saatlerinde 6,20’ye kadar yükseldikten sonra bu sabah 6,15’in hemen altında işlem görüyor.

PARA BİRİMLERİNDE DEĞER KAYBI

Güvenli liman kabul edilen para birimlerinden Japon yeni yüzde 3’ün üzerinde değer kazanırken, ekonomisi petrol gelirine dayanan Rusya, Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5 değer yitirdi.

ALTININ ONSU 1700 DOLARI GÖRDÜ

Altın fiyatları, küresel borsaların salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların hisse senedi gibi riskli piyasalardan çıkarak güvenli liman varlıklara sığınmasıyla birlikte yedi yıldan uzun süredir ilk kez 1.700 doların üzerine

çıktı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans başındaki işlemlerde 1,702.56 dolar ile 2 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından saat 11.30 itibarıyla 1675 dolar seviyesinde.

Türkiye’de gram altının fiyatı da 331 TL seviyelerinde.

BORSA TARİHİNİN KARA GÜNLERİ

Borsa tarihinde 1929 yılında büyük buhran döneminde ABD’de New York borsasında “kara salı” (black tuesday) yaşanmış ve endeks yüzde 11 değer kaybetmişti. 1987 yılında bu sefer “kara pazartesi” (black monday) yaşanmış ve endeks bir gün içerisinde yüzde 22,6 düşüşle tarihin en büyük borsa çöküşü meydana gelmişti.

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