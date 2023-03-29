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29 Mart 2023
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Pjanic’ten Zaniolo transferi için yorum! “Çok doğru bir seçim yaptı”

Alaturka Online
Alaturka Online

Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Galatasaray’a transfer olan Nicolo Zaniolo ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘Zaniolo, Roma’ya veda etti ve Galatasaray’a transfer oldu. Ama şimdiden Juventus’a transfer olacağı konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna Pjanic, “Galatasaray’a giderek çok doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum. Türkiye ona iyi gelecek. Bunu kişisel deneyimimme dayanarak söylüyorum.” dedi.

Bosnalı oyuncu, “Genç ve muazzam bir potansiyele sahip. Çok çalışırsa yeniden İtalya Milli Takımı’na dönecektir.” ifadelerini kullandı.

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