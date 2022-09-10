PKK 12 yaşındaki kızı manava giderken kaçırdı

Terör örgütü PKK zorunlu askerlik uygulaması adı altında Suriye’nin kuzeyinde çocuk kaçırma faaliyetlerine ağırlık verdi. Kobani’de babasının manava gönderdiği 12 yaşındaki Diyare Bedir Mustafa terör örgütü tarafından kaçırılarak silahlı eğitime alındı. Kızını isteyen babanın ise ölümle tehdit edildiği öğrenildi. TSK’nın Suriye’nin Münbiç ve Tel Rifat bölgelerine olası sınır ötesi harekâtının gündeme gelmesinden sonra terör örgütü PKK-YPG’nin son üç ayda 15 yaşın altında 87 çocuğu kaçırıp silâhaltına aldığı bildirildi.

Özgür CEBE

Terör örgütü PKK-YPG, ABD‘nin de desteğiyle Suriye’nin kuzeyinde ağır insan hakkı ihlallerini işlemeye devam ediyor. Kobani’de 15 Ağustos günü babasının salata yapmak için manava gönderdiği 12 yaşındaki Diyare Bedir Mustafa’nın evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediği bildirildi. Kızının terör örgütü tarafından kaçırılmış olabileceğini düşünen baba Bedir Mustafa’nın, Kobani’deki tüm aramalarına rağmen sonuç alamayınca terör örgütünün işgali altındaki Haseki, Münbiç, Rakka ve Kamışlı’ya giderek kızını aradığı, ancak hiçbir sonuç alamadığı öğrenildi.

“ALLAH AŞKINA 12 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ASKER Mİ OLUR”

BM Çocuk Hakları Merkezine şikâyette bulunan baba Bedir Mustafa, kızıyla ilgili Irak Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı Erbil merkezli yayın yapan Rudaw TV’ye de açıklama yaparak, kızının daha çok küçük olduğunu belirterek, “Biz Kobani’de yaşıyoruz. Kızımı yeşillik alması için dükkâna gönderdim, gidiş o gidiş bir daha dönmeyince örgüt tarafından kaçırıldığını anladım. Kobani, Kamışlo, Haseke, Rakka ve Münbiç’teki YPG’nin merkezlerine gittik, ancak kızımın nerede tutulduğunu söylemediler. Peşine düştük, tüm Kobani’yi aradık, ancak tüm kapıları yüzümüze kapattılar ya da yalan söyleyip bizi başka yerlere gönderdiler. Aramadığımız yer kalmadı. Ben kızımın derhal bize teslim edilmesini istiyorum. O daha çocuk ve çok küçük 12 yaşında. Çocuk Hakları Kurumuna şikâyette bulundum. 10 gün sonra da bir kişiyi evimize gönderdiler ve bize ‘Kızınız örgüte katıldı, bizim yanımızda ve askeri eğitim görüyor’ dediler. Allah aşkına 12 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl askeri eğitim görebilir. Ben kızımı sağ, salim bana getirmelerini istiyorum” dedi.

87 ÇOCUK KAÇIRILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TSK‘nın Münbiç ve Tel Rifat’a sınır ötesi harekâtının gündeme gelmesinden sonra terör örgütü PKK-YPG’nin panikle sözde zorunlu askerlik uygulaması adı altında son üç ay içinde 15 yaşın altında 87 çocuğu ailelerinden koparıp silâhaltına alarak askeri eğitimlere tabi tuttuğu bildirildi. Terör örgütünün Türkiye sınırındaki Dirbesiye, Amude, Tel Rifat, Ayn İssa, Cewadiye’de okul çağındaki çocukları kaçırıp Haseki’deki sözde karargâh binasında eğitime aldığı öğrenildi.