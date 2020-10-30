PKK işbirlikçilerine şafak vakti operasyon

Adana’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü PKK’yla işbirliği içerisinde olduğu iddia edilen beş kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

TEM ve Özel Harekat timlerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, beş şüpheliyi gözaltına aldı. PKK’yla işbirliği içerisinde olan ve yardım-yataklık ettiği iddia edilen kişiler Adli Tıp’taki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü. (İHA-DHA)