PKK propagandası içerikli program hazırlayan ajanslara operasyon

Diyarbakır’da, Belçika ve İngiltere’den yayın yapan televizyon kanallarına program hazırladıkları, terör örgütü propagandası yaparak, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları iddia edilen ajanslara yönelik operasyon… Gözaltına alınan 22 şüpheliden 16’sı tutuklandı.
Diyarbakır’da TEM ekipleri, Belçika’da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere’de yayın yapan Medya Haber TV’de yayınlanan 102 programa ait 82 saatlik kayıtları inceledi.
PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan propagandası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi vererek ajitasyon, terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma amacıyla haber yapıldığı belirlendi.
8 Haziran’da Diyarbakır’da Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajanslar ile Jin News haber ajansına operasyon düzenlendi. Çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altı kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)