PKK şüphelisi ve FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

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Alaturka Online
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Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi ve FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

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PKK şüphelisi ve FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrolde, Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ üyeliği suçundan dosyasının olduğu belirlendi.

PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi H.G’yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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