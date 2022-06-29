PKK üyesi İstanbul’da ormanda yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen bir şüpheli, ormanda yakalandı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün, ormanda sabotaj eylemi için bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi’ndeki bir ormanlık alanda meydana geldi. Sultanbeyli ilçesinde yürütülen çalışmalarda Pazartesi günü saat 16.55 sıralarında söz konusu bölgedeki ormanlık alan içerisinden çıkan bir şahıs, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu.

ÜZERİNDEN BONZAİ ÇIKTI

Kimlik bilgileri tespit edilen Ö.S. (26) adlı şüphelinin yapılan üst aramasında, 1,14 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili yapılan geniş çaplı sorgulamada, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranma kaydı olduğu ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Örgüt üyesi hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem yapılırken, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan dün adliyeye sevk edildi.

PKK üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan, firari hükümlünün, ormanda sabotaj eylemi için bulunup bulunmadığı da araştırılıyor. (İHA)

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