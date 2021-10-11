PKK/YPG’den Afrin’e bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 17 yaralı

Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralanan 17 sivil ise hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren, aralarında çocukların da bulunduğu bazı yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, saldırı sonrası çıkan yangını söndürdü.

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