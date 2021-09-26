PKK/YPG’ye 177 milyon dolarlık yardıma ilk onay

ABD’nin 778 milyar dolarlık savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı. Tasarıda Suriye’de ‘IŞİD’e karşı savaş’ bahanesiyle PKK/YPG’ye 177 milyon dolarlık yardım öngörülüyor.

ABD, bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye destek vermekte geri adım atmıyor. ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 2022 yılı için hazırladığı savunma bütçesi tasarısı, önceki gün Amerikan Kongresi’nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi’nde görüşüldü ve 113’e karşı 316 oyla kabul edildi. 778 milyar dolarlık bütçede en can alıcı kısımlardan biri, Irak ve Suriye’de terör örgütü IŞİD ile mücadele için ayrılan eğitim ve destek giderleri oldu. Bu başlık altında toplam 522 milyon dolar bütçe talep edildi. Bu bütçenin 345 milyon doları Irak için ayrıldı. Suriye için ayrılan kısım ise 177 milyon dolar oldu.

SENATO DA GÖRÜŞECEK

Bu paranın hemen hemen tamamı, ABD’nin kelime oyunu yaparak resmi belgelerde “Suriye Demokratik Güçleri” diye nitelediği PKK/YPG’ye gidecek. Bütçe tasarısı, Kongre’nin diğer kanadı Senato’da da oylanacak. Ardından iki tasarı birleştirilip ABD Başkanı Joe Biden’ın onayına sunulacak.