PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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Diyarbakır’da örgütsel dokümanlardan kimliği tespit edilen PKK’lı terörist Fırat S. İstanbul’da yakalandı.

Yayınlanma: 10:32 – 07 Eylül 2022 Güncellenme:

PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Haziran’da Lice’nin Mehmedil mezrasında PKK’lı teröristlerin barındığı değerlendirilen bölgede çalışma yaptı.

Terör örgütü üyelerine ait dokümanlar ele geçiren jandarma ekipleri, PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S.’ye ait bilgilere ulaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin çalışmasıyla PKK’lı terörist Fırat S.’nin İstanbul’da olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Fırat S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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