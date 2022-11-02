PKK’lı terörist Türkiye’ye tehditler savurduğu yerde, öldürüldü

Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan’da başlatılan Pençe Kilit harekâtında terör örgütü PKK’ya bir darbe daha vuruldu.

Örgütün sözde Metina Eyaleti saha sorumlusu İran uyruklu ‘Yekta’ kod adlı Cawad Attarek iki korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Terörist, öldürülmeden kısa süre önce terör örgütünün yayın organlarına açıklamalarda bulunarak, “Türk ordusu ilerleyemiyor, burayı onlara mezar edeceğiz” tehdidinde bulunmuştu.

SURİYE İSTİHBARATI YAKALADI İRAN’A TESLİM ETTİ

22 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan terörist Attarek, terör örgütünün silahlı kolu HPG’nin de sözde Askeri Meclis üyesiydi.

2002 yılında terörist elebaşlarından Irak’ta hayatını kaybeden Osman Öcalan’la örgütten ayrılarak Irak’ın Süleymaniye kentine yerleşen terörist, kendi ülkesine dönemediği için yeniden örgütten af dileyerek terör örgütüne katıldı. KCK Gençlik yönetiminde de yer alan Attarek; Kürtçe, Türkçe, Arapça, Farsça dillerini iyi derecede konuştuğu için Kandil’e röportaj için giden gazetecilere de zaman zaman tercümanlık ve rehberlik yaptığı öğrenildi.

Suriye’de iç savaş öncesi 2004 yılında terörist faaliyetleri nedeniyle El Muhaberat tarafından yakalanan terörist Cawad Attarek’in 8 yıl tutuklu kaldıktan sonra İran resmi makamlarına iade edildiği bildirildi.

İRAN’DA CEZAEVİNDEN FİRAR EDİP TEKRAR PKK’YA KATILDI

İran’da idamla yargılanırken iki yıl tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden firar eden terörist Attarek’in tekrar Irak’ın kuzeyine geçerek Gara Dağında sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

Zeytin Dalı harekatı sırasında Suriye’nin Halep ve Afrin kentlerinde gerek IŞİD gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı silahlı saldırılarda yer alan İran’lı teröristin yaralanıp tedavi olduktan sonra Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine sözde eyalet sorumlusu olarak gönderildiği öğrenildi.

Teröristin Pençe Kilit harekatı bölgesinde Metina vadisi içinde farklı tarihlerde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 14 askerin şehit edildiği, mayınlı, roketli ve füzeli saldırıları bizzat organize edip planlayan isim olduğu tespit edildi.

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