PKK’nın İran sorumlusu Suriye’de öldürüldü

Suriye’nin Kamışlı kentinde 6 Ağustos günü inşaat malzemesi yüklü bir kamyonete düzenlenen saldırıda öldürülen 5 teröristten birinin PKK’nın İran’daki kolu PJAK’ın üst düzey yöneticilerinden Yusuf Mahmoud Rebani olduğu ortaya çıktı.

Özgür CEBE

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseki vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde 6 Ağustos günü Milli İstihbarat Teşkilatının inşaat malzemesi yüklü bir kamyonete düzenlediği nokta hava harekâtında 5 terörist öldürülmüştü.

Bu teröristlerden birinin terör örgütü PKK’nın 20 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan örgütün İran’daki kolu PJAK’ın genel saha sorumlusu Rezan Cavit kod adlı Yousuf Mahmoud Rebani olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İran’ın Serdeşt bölgesi kırsalında yüzlerce silahlı teröristin başındaki isim olarak bilinen Rebani’nin 13 Temmuz günü bu bölgeden ayrılarak Kandil’in doğu yakasındaki İran sınırları içinde kalan Asos kampına geçiş yaptığı tespit edildi.

Teröristin buradaki yerel işbirlikçilerin aracılığıyla sivil araç ve sivil kıyafetlerle Süleymaniye’ye, buradan da Musul’un Sincar bölgesine geçiş yaptığı belirlendi.

Adım adım izlenen terörist, 27 Temmuz günü buradan Suriye’ye geçiş yaptıktan sonra terör örgütü PKK-YPG’nin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

YENİ NESİL SİLAHLARI PJAK’A GÖTÜRECEKTİ

IŞİD’le mücadele bahanesiyle başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin PKK-YPG’ye yaptığı yeni nesil yardım silahlarından bir kısmının terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK kamplarına aktarılması için Suriye’ye geçiş yaparak buradaki teröristlerle toplantı yapan Yousuf Mahmoud Rebani’nin Kamışlı’nın Sina Mahallesi’ne inşaat malzemeleriyle kamufle edilmiş sivil bir kamyonetle geleceği bilgisi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti.

İRAN’DA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİK YAPIYORDU

MİT’in sahadaki yerel ajan ağıyla da teyit ettiği bilgi ve alınan koordinatlar ve sinyal takibiyle terörist Rebani’nin bulunduğu araç Silahlı İnsansız Hava Aracıyla takibe alındı. Sivillerin bulunmadığı bir alanda hedef alınan araç tam isabetle vurulurken, PJAK yöneticisi Rebani ile birlikte silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörist elebaşı Rebani, PKK’nın İran kolu PJAK’ın silahlı yapılanması HRK ve sözde siyasi kolu KODAR isimli Doğu Özgürlük Hareketinin de yöneticiliğini yapıyordu.

Terör örgütü PKK, TSK ve MİT’in gerçekleştirdiği operasyonları engellemek amacıyla öldürülen bu teröristlerin sivil ve çocuk olduğu yalanıyla algı yaratmaya çalışmıştı.

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