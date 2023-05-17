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17 Mayıs 2023
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PKK’nın Kobani mali sorumlusu Tuba Karakoç öldürüldü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/YPG’nin Kobani mali sorumlusu “Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin” kod adlı Tuba Karakoç’u, Suriye’de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013’te terör örgütü PKK’ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye’de birçok alanda faaliyet gösterdi.

Türkiye’de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç’un, Suriye’de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak’a gidip geldiği öğrenildi.

Bunun üzerine takibe alınan Karakoç, MİT’in Suriye’nin Sırrin/Ayn İsa bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. (AA)

Alaturka Online
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