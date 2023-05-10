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10 Mayıs 2023
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PKK’nın kurye sorumlusu öldürüldü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013’te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Ürper, Türkiye içerisinde sokak eylemlerine karıştı. Daha sonra Suriye’ye geçen Ürper, Türkiye’ye yönelik organize edilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı.

2015’te Irak’a geçen terörist Müslüm Ürper, güvenlik güçlerine yönelik eylemlere silah ve mühimmat taşıdığı için MİT tarafından takibe alındı.

Yeri tespit edilen terörist Ürper, MİT’in nokta operasyonuyla Gara’da etkisiz hale getirildi.
Terörist Ürper’in etkisiz hale getirilmesiyle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağı öğrenildi. (AA)

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