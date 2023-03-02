PKK’nın tepe isimlerinden biri öldürüldü

MİT Irak’ın kuzeyindeki Musul’a bağlı Sincar’da terör örgütü PKK’ya bir darbe daha vurdu. 2015 yılında IŞİD’le mücadele bahanesiyle Sincar’ı işgal eden terör örgütü PKK o günden beri buradan çıkmadı.

İstihbarat değerlendirmelerine göre Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle de zaman zaman çatışan terör örgütü, Sincar’ı önemli can damarı olarak görüyor. Kandil’den her türlü ikmal, lojistik ve terörist kadroların takviyesi Sincar üzerinden Suriye’ye, Suriye-Sincar üzerinden de Kandil’e yapılıyor. Terör örgütü bu nedenle işgal ettiği Sincar’a sürekli terörist aktarımı yaparak öldürülen yöneticilerin yerine yenilerini takviye ediyor.

ÇARŞI MERKEZİNDE KORUMASIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı , Suriye’ye lojistik ve ikmal aktarımından sorumlu olan terör örgütü PKK’nın Sincar’daki kolu YBŞ’nin üst düzey isimlerinden olan sözde Ezidi Asayiş Birimi sorumlusu Şerzad Şemo Kasım’ın dün korumalarıyla birlikte Sincar merkezindeki silahlı teröristleri denetlemeye çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teröristi, uydu üzerinden sinyal takibiyle izleyen MİT, dün öğlen saatlerinde Sincar’da teröristin içinde bulunduğu araca yönelik Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta hava harekatı gerçekleştirdi. Güdümlü mühimmatla vurulan zırhlı araç hurda yığınına döndü. Araç içindeki terörist Kasım ile yanındaki koruması da öldürüldü.

İKİ GÜN ARAYLA İKİ ÖNEMLİ OPERASYON

Bu operasyonla birlikte MİT, iki gün arayla Sincar’da iki önemli başarılı operasyona imza attı. Şerzad Şemo Kasım’ın öldürülmesinden iki gün önce de Sincar’ın Hanesor bölgesinde SİHA ile hareket halindeki pikaba düzenlenen operasyonda terör örgütünün sözde saha sorumluları Pir Çeko kod adıl Tohum Ali Bedel ile Agir kod adlı Hıdır Halef öldürülmüştü.