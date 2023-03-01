PKK’nın Tunceli sorumlusu öldürüldü

Tunceli Valiliği, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu’nda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“01.03.2023 günü Tunceli merkez kırsalında, Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) tespitleri neticesinde, MİT ve İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen müşterek operasyon sonucunda; terör arananlar yeşil kategoride bulunan PKK/KCK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu 1 erkek terörist; M-16 uzun namlulu silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir denildi.(DHA)