PKK’nın yerel yönetimler sözcüsüne dava

PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet gösterdiği gerekçesiyle geçen yıl 23 Nisan’da tutuklanan E.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık E.Ö. hakkında, “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
SORUMLU VE YÖNETİCİ POZİSYONUNDA
Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, E.Ö’nün terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK’nın ülke yapılanmasında sözde “sorumlu” ve “yönetici” pozisyonunda aktif faaliyet yürüttüğü anlatıldı. (AA)