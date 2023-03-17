PKK’ya ağır darbe: Poz verdiği yerde 6 yıl sonra öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın Zap bölgesinde sözde tim, takım, bölük ve birlik sorumluluğunun ardından saha sorumluluğunu yürüten ‘Dilgeş’ kod adlı Taner Kaya ile Arap uyruklu Suriye’li Hasan Salim Selmo’nun Zap bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu öldürüldükleri belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre terörist Taner Kaya, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekâtının sürdürüldüğü Zap ve Metina bölgelerinde 32 Mehmetçiğin şehit edildiği, bir İnsansız Keşif Uçağının düştüğü hain saldırılara bizzat katılmış ve planlamasını yapmıştı.

İKU’NUN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ YERDE 6 YIL SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

10 yıldan beri dağ kadrosunda silahlı ve mayınlı saldırıların faili olmaktan aranan terörist Kaya’nın, terör örgütünün Mahsum Korkmaz Akademisinde aldığı ideolojik eğitimin ardından terörist elebaşlarından Murat Karayılan tarafından Zap bölgesine saha sorumlusu olarak gönderildiği öğrenildi.

Terörist Kaya, 27 Mayıs 2016 günü Zap bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle düşen İnsansız Keşif Uçağı’nın başında fotoğraf çektirip beraberindeki teröristlerle birlikte terör örgütünün yayın organlarına açıklamalarda bulunmuştu.

Terörist Taner Kaya’nın 6 yıl sonra öldürüldüğü yerin, İKU’nun başında poz verip açıklama yaptığı Zap Vadisi olduğu bildirildi.

SURİYE’DE YPG SAFLARINDAN IRAK’TAKİ ZAP BÖLGESİNE GEÇMİŞ

Terörist Taner Kaya ile birlikte öldürülen diğer teröristin de Arap uyruklu Suriyeli Hasan Selim Selmo olduğu tespit edildi.

Terörist Selmo’nun da uzun süre Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü YPG saflarında yer aldığı, saldırılara katıldığı belirlendi.

Teröristin Suriye üzerinden Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarına geçiş yaptığı ve burada aldığı askeri ve siyasi eğitimin ardından Zap bölgesine geldiği öğrenildi.

TSK’YA YÖNELİK SALDIRILARIN SORUMLULARI

Her iki teröristin Zap ve Metina bölgelerinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekat bölgelerinde Mehmetçiğe karşı mayınlı, bombalı, roketli ve füzeleri saldırılarda 32 askerimizin şehit edildiği hain saldırılarda bizzat yer aldıkları belirtildi.

32 ŞEHİDİMİZİN KATİLLERİ

Öldürülen teröristlerin de içinde yer aldığı saldırı sonucu şehit olan askerlerimizin isimleri ise şöyleydi:

Piyade Teğmenler Mehmet Kıvık, Ali Rıza Özcücük, İsmail Can Softa, Astsubay Yılmaz Tuncer, Uzman Çavuşlar Aygün Çakar, Murat Nar, Samet Şeker, Ahmet Asan, Mehmet Kırmızı, Halil Çelebi, Hakan Bali, Yunus Emre Yalman, Harun Çalışkan, Yılmaz Tuncer, Ümit Solak, Faruk Eser, Ramazan Temek, Sergen Güçlüer, İsmail Şebelek, Doğanay Çelik, Ali Sarı, İdris Aksöz, Uzman Onbaşılar Hüsamettin Gökçe, Yasin Özdamar, Eyüp Gergin, Cengizhan Kaplan, sözleşmeli erler Mustafa Çalım, Müslüm Toprak, Muhammet Ali Akın, Muhammet Öztürk, Ömer Faruk Erdem ve İslam Çiftçi.