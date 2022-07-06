PKK’ya bir darbe daha: Lice’de Doçka uçaksavar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde sürdürülen narko terör operasyonunda terör örgütü PKK’ya bir darbe daha vuruldu. Örgüte ait bir adet Rus menşeli Doçka uçaksavar ve mühimmatları ile uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Bölgede özel birliklerin hava destekli operasyonları devam ediyor.

Özgür CEBE

Lice ilçesinin Çeper köyünde terör örgütü PKK’nın sözde Ape Musa bölge sorumlusu Doktor Dijwar kod adlı Mehmet Süleymanoğlu ile Dilşerda kod adlı Mesut Akyüz’ün öldürüldüğü bölgede sürdürülen hava destekli operasyonda terör örgütü PKK’ya bir darbe daha vuruldu.

Roketler adlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı timler ile Lice Komando Alayındaki özel birliklerin katılımıyla dün Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı operasyonu gerçekleştirildi.

Lice’nin Hedik köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda teröristlerce ormanlık alanda yeraltına gizlenmiş bir sığınak tespit edildi.

JELİKAN BİDON İÇİNDE BULUNDU

Yeraltında gömülü nem, rutubet ve çürümeyi önleyen Jelikan bidonlar içinde parçalara ayrılmış Doçka uçaksavar ele geçirildi.

Ayrıca çalışır vaziyette kullanıma hazır 14,5 mm’lik Rus menşeli Doçka uçaksavara ait 100 adet mühimmat da bulundu.

Teröristlere uçaksavarların, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK-YPG’nin işgali altındaki bölgelerde IŞİD’e karşı savaşmaları için hibe edilen yardım silahlarından olduğu anlaşıldı.

Uçaksavarın güvenlik güçlerinin helikopter, SİHA ve İKU ile gerçekleştirdikleri hava operasyonlarına karşı kullanılmak üzere kısa süre önce Lice kırsalına getirildiği belirlendi.

Aynı operasyon kapsamında terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen 48 kilo 100 gram esrar ile 665 bin 736 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.

Lice’nin Akçabudak, Yalımlı, Hevsel, Hedik, Yorulmaz, Birlik, Şenlik, Ayaz, Miaran bölgelerinde yoğunlaşan hava destekli operasyonlar kesintisiz sürüyor.

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