PKK’ya istihbarat sağlayan Suriyeli yakalandı

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye‘nin Afrin bölgesinde PKK/YPG‘ye istihbarat sağladığı belirlenen Mustafa Kasem‘in mülteci kılığında Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisini aldı.

Ailesiyle birlikte iki yıldır Seyhan ilçesinde gizlendiğini tespit eden ekipler harekete geçti. Örgütten kaçan militanların yerini tespit ederek üstlerine bildirdiği öğrenilen 53 yaşındaki Mustafa Kasem, eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

“ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER”

İfadesinde, örgütün kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Kasem’in, “Bizi zorla çalıştırıyorlardı. Beni ve ailemi öldürmelerinden korktuğum için istihbarat topladım” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Mustafa Kasem’in iki kardeşinin Suriye’de terör örgütü saflarında olduğu da öne sürüldü. (DHA)