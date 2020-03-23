Plaquenil ilacı corona virüsünü tedavi ediyor mu? Plaquenil nedir?

Corona virüsü için tedavi yöntemleri aranırken zaman zaman bazı ilaçlar umut olarak gündeme geliyor. Plaquenil ilacının hastalığının tedavisinde etkili olabileceği ortaya atıldı. Fransa’dan bir laboratuvar ise sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının corona virüsü tedavisinde başarısını test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurmuştu. Peki Plaquenil nedir? Plaquenil Corona virüsünü yok eder mi?

PLAQUENİL CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Plaquenil ilacının corona virüsünde etkili olup olmadığıyla ilgili ülkemizde resmi bir açıklama bulunmuyor. ABD Başkanı Trump, Plaquenil adlı ilacın FDA tarafından onaylandığını açıkladı.

PLAQUENİL NEDİR?

Klorokin ve hidroksiklorokin antimalaryal etkilerinin yanı sıra romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus gibi birçok romatizmal hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan, 4 aminokinolin türevi bir ilaç olarak biliniyor.

Johns Hopkins University

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.