Podolski’den deprem için Türkiye’ye büyük yardım

Türkiye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Türkiye’yi derinden etkileyen deprem sonrası futbol camiasının önemli isimleri tek yürek oldu. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları güyen Alman milli futbolcu Lukas Podolski de harekete geçen isimlerden biri oldu.

Polonya ekiplerinden Górnik Zabrze forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, 22 şubesi bulunan döner restoranlarının bir günlük cirosunu depremzedelere bağışlayacağını duyurdu. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’e yaşanan felaketle ilgili olarak konuşan yıldız futbolcu, “Ailem Türkiye’de çok tatil yapıyor, Bodrum yakınlarında bir mülkümüz var. Ülkeyi seviyoruz, gerçekten yardım etmek istiyoruz. Mümkün olduğu kadar çok insanın bağış yapması için bir sinyal vermek istiyoruz. Bu benim için çok önemli” diye belirtti.

TIRLAR HAZIRLANIYOR

Köln’deki ortağı Metin Dağ’ın Gaziantepli olduğunu söyleyen Podolski, “Ayrıca Türkiye’de para topluyoruz. Mont, şapka, atkı, termal battaniye alıyoruz. Bir an önce 2-3 tır hazırlayıp kriz bölgelerine göndermeye çalışıyoruz” dedi.