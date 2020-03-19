Pogba Juventus formasıyla çalışması önce tepki çekti! Nedeni anlaşılınca…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen ve kulüp ile arası açık olan Paul Pogba, sakatlıktan kurtulmak için fizik antrenmanları yapıyor. Corona virüsü nedeniyle tek başına çalışan Paul Pogba’nın, antrenmanı sırasında Juventus forması giymesi, zaten arasının açık olduğu Manchester United taraftarlarının tepkisini çekti.

Pogba’yı Juventus forması giydiği için eleştiri yağmuruna tutan taraftarlar, Fransız yıldızın eski takımının formasını neden giydiğini açıklayınca pişman oldular. Pogba, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada “Corona virüsü testi pozitif çıkan vatandaşım Matuidi’ye destek amaçlı bu formayı giydim” dedi.

Çalışmaları sırasında formanın arkası göründüğünde formanın, 14 numaralı Matuidi forması olduğu da anlaşıldı.