Polinas koronavirüsü yok eden koruyucu film üretti

İSTANBUL(AA) – Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Polinas, Kovid-19 virüsünü yüzde 99,2 seviyesinde yok ettiği kanıtlanan gümüş iyonlu koruyucu film üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bakteri ve virüslere karşı etkili olduğu yüzyıllardır bilinen gümüş iyonu içeriğine sahip ve “BOPP AB1F1/30µ” ismiyle tescillenen film, salgınla mücadelede önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Polinas’ın daha önce ambalaj sektörü için kullanıma sunduğu, virüs ve bakterilere karşı koruyucu özelliği olan film, Ankara’da Kovid-19 testlerinin gerçekleştirildiği Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi’nde incelendi. Laboratuvar sonuçlarına göre koruyucu filmin, ilk beş dakika sonunda yüzde 71,8, iki saat sonunda yüzde 90 ve 24 saat sonunda yüzde 99,2 seviyesinde Kovid-19 virüsünü öldürdüğü tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polinas CEO’su Faik Önaldı, bakteri ve virüse karşı etkinliği laboratuvar ortamında da kanıtlanan koruyucu filmin sağlık ve gıda başta olmak üzere pek çok sektörde kullanım alanı bulacağını kaydetti.

Önaldı, pandeminin ortaya çıkışının hemen ardından Ar-Ge ekipleriyle birlikte antibakteriyel filmlerin Kovid-19 üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla harekete geçtiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara’da Kovid-19 alanında testler yapan Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi’ne başvurduk ve burada yürütülen çalışmalarda olumlu sonuçlara ulaştık. Koruyucu filmimiz salgınla mücadelede eldiven, gıda ambalajı, catering ekipmanı gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Anti-Kovid-19 filmimiz ambalajlar üzerinde koruyucu katman görevi üstlenecek. En önemlisi de pandemiyle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarının giydiği eldivenlerin üzerine ilave bir eldiven olarak üretilmesi durumunda etkili bir koruma sağlayacak. Bu filmimiz sayesinde pandemiyle mücadelede yeni bir cephe açacağımıza inanıyorum.”