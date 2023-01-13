Polis aracının çarptığı genç kız ömür uğraşı veriyor

İstanbul Sultangazi’de iş çıkışı evine gitmek isteyen 20 yaşındaki genç kıza polis aracı çarptı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden genç kızın kaza sonrası yaklaşık 40 metre uzağa fırladığı iddia edildi. Ailesi, polis aracının kırmızı ışıkta son sürat geçtiğini söyledi. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, Sultangazi, Habipler’de bulunan Mescidi Selam Tramvay Durağı’nda, 2 Kasım akşamı saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Muhasebe bürosunda çalışan Nergiz Armağan ile yakın işyerinde çalışan kardeşi Rabia Armağan iş çıkışı evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Yaya yolundan karşıya geçmek isteyen kız kardeşlerden Nergiz Armağan, hızla gelen polis aracının çarpmasıyla yaklaşık 40 metre uzağa fırladı. Bir adım geriden gelen kız kardeşi Rabia ise kıl payı kurtuldu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kardeşlerin araçlar geçtikten sonra orta refüje geldikleri daha sonra karşıya geçmek isterken polis aracının çarptığı kaydedildi. Görüntülerde çarpma sonrası Rabia’nın, ablasının düştüğü noktaya doğru koştuğu, bu sırada polis aracının da durduğu yer aldı.

YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Genç kız olay yerine gelen ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Nergiz Armağan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ABLASININ BİR ADIM GERİSİNDEYDİ: SİREN SESİ DUYMADIK

Olay anında ablasının bir adım gerisinde kalarak kazadan kurtulan Rabia Armağan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Yayalara yeşil ışık yanınca karşıya geçmek için hareket ettik. O sırada bize yakın doblo türü bir araç yavaşlayıp durdu. Önünden geçiyorken bir anda çıkan araç ablama çarptı. Çok hızlıydı. Neye uğradığını şaşırdı. Öncesinde herhangi bir siren veya korna sesi duymadık. Duysak zaten yola devam etmezdik” dedi.

“EMNİYETTEN BİLGİ ALAMIYORUZ”

Genç kızın ağabeyi Yılmaz Armağan ise emniyetin olay hakkında kendilerine bilgi vermekten kaçındığını, çarpan sürücünün tutuklanıp tutuklanmadığını bilmediklerini, sadece açığa alındığı şeklinde bilgi sahibi olduklarını söyledi. Ağabey Armağan, “Kardeşim 3 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Bugüne kadar gelip geçmiş olsun diyen olmadı. Tramvay durağında olay yerini çok net gören bir güvenlik kamerası var. O görüntülerin incelenmesini istiyoruz” diye konuştu.