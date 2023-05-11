Polis ‘dur’ ihtarına uymayan kişiyi öldürdü

Güney Mahallesi 1161 sokakta İddiaya göre, gelen ihbara giden polislerden F.Y., kendisine mukavemet eden ve ‘dur’ ihtarına uymayan Semih Gürler’e ateş açtı.

BAŞINA İSABET ETTİ

Gürler, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Gürler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan Semih Gürler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)