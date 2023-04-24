Polis emeklilerinden 18 maddelik seçim bildirgesi

Kamu yararına çalışan derneklerden birisi olan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği’nin Manisa Şubesi, seçimlere az bir süre kala çözüm bekledikleri sorunları gündeme getiren seçim bildirgesi yayınladı.

Emniyet mensuplarının ve emeklilerinin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerinin yer aldığı seçim bildirgesinin seçime giren siyasi partiler tarafından dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Manisa Şubesi Başkanı Mustafa Okutucu, yaşadıkları sorunların her geçen yıl arttığını ifade etti.

SEÇİM BİLDİRGESİ 18 MADDEDEN OLUŞUYOR

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Manisa Şubesi Başkanı Mustafa Okutucu

Derneğin Manisa Şube Başkanı Okutucu yaptığı açıklamada, yayınladıkları 18 maddelik seçim bildirgesi hakkında bilgi vererek, maddeler halinde yer alan sorunlara 14 Mayıs’tan sonra iktidara gelecek siyasi partilerin hızlı bir şekilde çözüm getireceğine inandıklarını ifade etti.

Kamuoyu ile paylaştıkları seçim bildirgesi hakkında bilgi veren Okutucu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Polis Meslek Kanunu çıkartılarak kurumsal yapı tam oluşturulmalıdır. Polis Şurası kurulmalıdır. Görevde yükselme, emekliliğe sevk ihraç gibi durumlar şura tarafından nihai karar verilmelidir. Kurumsal yapı sonrası siyasi baskı son bulmalıdır. Mesleğe girenlerin rütbe basamak geçişi açık olmalı bu vesileyle polislerin kariyer yapması standartlara bağlanmalıdır. Polis eğitiminde uygulama derslerinde mutlaka sahada çalışmış, uzman olmuş polisler yer almalıdır. Eğitim, bilgi, birikim ve yarışma gerektiren rütbe terfiler, branşlar, misyon koruma ve benzerleri için yapılan sınavlarda standartlar oluşturulmalı şeffaf ve yargı yolu açık bir şekilde yapılmalıdır. Angarya işler, bu işleri yapan diğer kurum personeli nasıl ücret alıyorsa ayrım yapılmadan tüm kulvarlarda aynı şekilde ücretlendirilmelidir. Polisin de ailesi olduğu unutulmamalı ve aile bütünlüğünü bozan ikinci şark kaldırılmalıdır. Çalışma şartları konusunda polisin de insan olduğu unutulmadan, Amirin insafına bırakılmadan standart oluşturulmalıdır. Suçla etkin mücadelede polis yalnız bırakılmamalı, tüm kurumlar etkin bir şekilde suçla mücadelede üstüne düşeni yapmalıdır. İnfaz Kanunu yeniden düzenlenmeli çocuk ve suçlularda ıslah yolları etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLE HAKLAR EŞİTLENMELİ”

Seçim bildirgelerinde hem emekli polislerin hem de görevi başındaki emniyet mensuplarının sosyal haklarıyla ilgili maddelerinde yer aldığını dile getiren şube başkanı Okutucu sözlerine şöyle devam etti: Emekliliğe esas olmak üzere yıpranma payının tamamı yaş haddinden düşülmelidir. Milli ve resmi bayramlardaki izinler senelik izinlere eklenmelidir. Eşit işe eşit ücret anlayışı gereği aynı işi yapan Jandarma ve Sahil Güvenlik ile Emniyet Teşkilatı Özlük hakları eşitlenmelidir. Standart olarak belirlenen mesai saati dışında çalışılan fazla mesailer, hafta sonu mesaileri ve bayram mesaileri saat başı olarak ücretlendirilmeli ve ödenmelidir. 657 Sayılı Devlet Memurları kanununda yer alan ek gösterge cetvellerinde Polis Memuru rütbe olarak yer almalı ek göstergesi Astsubaylar ile eşitlenmelidir. İş hayatı boyunca devam eden sosyoekonomik yaşam gereği hak kaybı olmaması için emeklilikte de Emniyet Hizmetleri Tazminatının ödenmesi devam etmelidir. Emekli olunduğunda eşimizden ayrılmıyoruz bu nedenle Aile yardımı emeklilikte de ödenmelidir. POLSAN, OYAK gibi profesyonel yönetime devredilerek, emeklilikte de üyeliğin devamı sağlanmalıdır. Zorunlu Polsan üyeliği iptal edilmeli gönüllülük esası getirilmelidir. 3201 sayılı Kanuna göre Silah taşıyıp 2559 Sayılı Kanuna Göre Silah kullanıyoruz. Emekli olduğumuzda 6136 sayılı Kanuna göre Silah ruhsatı alıyoruz. Bu garabet durumun kaldırılarak Emekli olduğunda Silahına el konulan polislere 3201 de yapılacak düzenleme ile emekli kimliğinde yazılmak suretiyle silah veya silahları teslim edilmelidir.”

Şube başkanı Okutucu açıklamasında son olarak, kamuoyuna açıkladıkları seçim bildirgesinde maddelerin 14 Mayıs seçimlerinden sonra gerçekleştirilip-gerçekleştirilmediği konusunun yakından takipçisi olacaklarını dile getirdi.