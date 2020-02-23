Polis her yerde bu 3 liseli kızı arıyor!

Isparta’da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu.

Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 4 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse’den haber alınamadı.

Kayıp kızları bulmak için çalışmalarını sürdüren güvenlik güçlerine şu ana kadar birkaç ihbarda bulunulduğu, ancak bunların asılsız olduğu belirtildi. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. DHA

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